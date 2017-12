Sida: les hommes plus menacés par la maladie que les femmes

Les hommes sont les plus menacés par la maladie du sida, en raison de leur nombre réduit par rapport aux personnes qui sollicitent les services de dépistage, selon l'Onusida. «Les hommes ont moins de chances d'avoir accès au traitement contre le VIH et sont plus susceptibles de décéder de maladies associées au sida», a notamment affirmé l'Onusida, dans un rapport publié à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida. L'organisation onusienne met en lumière les angles morts dans l'implication des hommes envers les services du VIH, indiquant que les hommes sont moins susceptibles d'effectuer un dépistage du VIH ou d'accéder à la thérapie antirétrovirale, et plus susceptibles de décéder de maladies associées au sida que les femmes. Le sida ou les maladies qui y sont associées ont fait un million de morts dans le monde en 2016 et environ 1,8 million de personnes supplémentaires ont été infectées.