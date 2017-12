TLS Contact:18 jours pour confirmer ou annuler les rendez-vous

Le prestataire des visas français en Algérie TLS Contact a adopté de nouvelles procédures qui tiennent compte de la confirmation ou l'annulation des rendez-vous à travers l'adresse électronique, voire 18 jours avant la date précise. «Les personnes ayant pris rendez-vous dans les centres de Annaba et d'Oran pour déposer leurs demandes de visas, doivent impérativement les confirmer pour accéder au centre»,a précisé un communiqué de l'entreprise, dont une copie est parvenue à notre rédaction. TLS a en effet envoyé des SMS aux personnes ayant déjà pris rendez-vous de demande de visa les conviant à consulter leurs mails et le confirmer, soit 18 jours avant la date précise. «Les personnes ayant pris rendez-vous sont priées de confirmer, leur date de leur venue dans le centre, ou de l'annuler et de reprendre selon les disponibilités offertes», a-t-il ajouté.