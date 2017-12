10ème Festival international du malouf aujourd'hui à Constantine

Le public constantinois, passionné de musique authentique, a rendez-vous, dès aujourd'hui, avec le lancement de la 10ème édition du Festival international de malouf qui durera quatre jours, et ce, au théâtre régional de la ville.

Le même intervenant a également souligné que le budget alloué à ce festival a augmenté cette année entre 15 à 17%, comparativement au budget de la 9e édition de l'année 2015.

Cette édition coïncide avec le premier anniversaire du décès du maître du malouf El hadj Mohamed Tahar Fergani, et sera animée par l'orchestre Cirta, sous la direction du maestro Samir Boukridira.

Elle verra également la présence de plusieurs ténors et sera marquée par un hommage aux défunts artistes Laïd Fenikh et Nadir Bouda.