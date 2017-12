851 militaires étrangers sont présents en Tunisie

Lors de la séance de discussion et d'adoption du budget de son ministère, le ministre tunisien de la Défense, Abdelkarim Zbidi, a annoncé que la coopération militaire internationale entre la Tunisie et plusieurs autres pays a permis un échange total de 1725 militaires. Il a également déclaré que 851 militaires étrangers se trouvent actuellement en Tunisie, et que 874 militaires tunisiens se trouvent dans 21 autres pays coopérants avec la Tunisie. «Pour répondre à ceux qui avaient exprimé des réserves par rapport à cette coopération, je voudrais souligner que le but commun de tous les pays avec lesquels la Tunisie coopère, est la lutte contre le terrorisme» et «qu'il n'existe pas un mètre carré du territoire tunisien qui soit hors du contrôle du pays, et ce depuis l'indépendance». La coopération militaire comprend des programmes de formation en vue d'échanger les compétences. Ainsi, les cinq principaux pays qui participent à cette coopération avec la Tunisie sont les États-unis, l'Italie, la France, l'Allemagne, et l'Algérie. Au plan des renseignements, l'Algérie est le principal allié de la Tunisie, selon le ministre de la Défense.