Des souris et des cafards à la Maison-Blanche

Donald Trump s'est plaint à plusieurs reprises de fuites d'eau à la Maison-Blanche, mais on dirait qu'il a aussi un problème avec des insectes et des souris. Une liste de travaux effectués dans la Maison-Blanche pendant ces deux dernières années - y compris la dernière année de l'administration Obama - obtenue par NBC Washington, révèle un problème de vermine à la 1600 Pennsylvania Avenue, et dévoile la présence même de souris dans la salle de crise. «Ce sont de vieux bâtiments», a déclaré l'ancien inspecteur général de la General Services Administration (GSA), Brian Miller, à la chaîne NBC.

«Tous ceux qui possèdent de vieilles maisons savent très bien qu'elles nécessitent énormément d'entretien.» D'autres documents font état d'infestations de blattes, de souris dans le mess tenu par les cuisiniers de l'US Navy dans l'Aile Ouest, ainsi que des fourmis dans le bureau du chef d'état-major. «J'en ai beaucoup éliminé en les tuant», lit-on dans le dernier rapport de travaux. Les autres documents concernent des réparations de routine: peinture, débouchage de toilettes et déplacement de meubles.