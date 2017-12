La lutte contre l'informel des produits pyrotechniques n'est pas finie

«Douze personnes ont été arrêtées et plus de 100.000 unités de produits pyrotechniques saisies par les forces de police dans trois wilayas du pays», selon un communiqué de la direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn) qui concerne les wilayas de Blida, Constantine et Jijel où ont été saisies 112.164 unités de produits pyrotechniques et interpellés 12 individus impliqués». Par ailleurs, les forces de police des sûretés de wilaya de Constantine et de Jijel ont procédé «à la saisie des produits pyrotechniques dans leurs secteurs de compétence qui rentre dans le cadre de la préservation de la santé publique», relève la Dgsn, ajoutant que «ces opérations ont permis la récupération de 85 116 unités». Cela étant, tout le monde aura remarqué que les jeunes des quartiers à Alger comme dans d'autres villes ont bruyamment célébré l'événement, comme à leur habitude. Preuve que la lutte contre les barons de l'informel est encore longue.