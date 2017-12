Le café à capsule soulève la polémique

C'est une étude espagnole publiée en 2011 et relayée par de nombreux médias (comme L'Express et Paris Match), incluant des médias de science et des sites de santé alternative, qui a ouvert le bal. L'étude soutient que le café préparé à partir de capsules serait plus concentré en furane, un composé chimique organique, volatil et incolore. Le furane est classé cancérigène par l'OMS et le lien entre le café en capsules et le cancer est vite fait. Les auteurs soutiennent que ce café contiendrait deux fois plus de furane (de 43 à 146 nanogrammes par millilitre) que le café filtre (de 20 à 78 nanogrammes par millilitre)... Des études sur des animaux ont établi que le furane est toxique pour le foie et hautement cancérigène. Mais il faudrait ingérer 150 mg de furane pour un adulte de 75 kg, alors que les chercheurs espagnols parlent de nanogrammes. Pour Normand Voyer, chimiste et professeur titulaire au département de chimie de l'université Laval, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. «Un grain de café contient au maximum six microgrammes de furane, il faudrait donc boire beaucoup de café pour atteindre une dose toxique.»