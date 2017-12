Le premier catamaran algérien est à Bouharoun

Le premier bateau fabriqué en Algérie a été réceptionné au port de Bouharoun, dans la wilaya de Tipasa. Il s'agit d'un catamaran fabriqué en Algérie par une société mixte algéro-française et destiné au secteur de l'aquaculture marine. Jusque-là, ce navire était importé de l'étranger. Le taux d'intégration de ce catamaran, fabriqué en aluminium, avoisine les 70% hors moteur. Fabriqué par la société Piriou-Algérie, créée en 2015 entre le groupe français Piriou, en tant que technologue, et l'entreprise algérienne Ccnbh (chantier de construction et réparation navale de Bouharoun-ex-Ecorep), filiale du groupe mécanique AGM, ce premier bateau a été acquis par un investisseur privé dans l'aquaculture maritime de la wilaya de Chlef. Autre avancée, l'entretien et la maintenance seront assurés par la société constructrice elle-même, «ce qui fera gagner du temps et des devises puisque la maintenance se faisait jusque-là à l'étranger», estiment les candidats acquéreurs qui commencent à s'intéresser à cette activité.