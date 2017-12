Des camions Astra bientôt montés en Algérie

Le groupe Etrhb Haddad, à travers une de ses filiales Savem Spa, compte bientôt assembler les camions du constructeur italien Astra en Algérie. Plus de 200 emplois directs seront créés grâce à cette unité d'assemblage. Il faut savoir que d'autres projets d'intégration dans le secteur de l'automobile sont déjà inscrits sur la tablette du groupe comme une unité de fabrication de radiateurs, d'injection plastique et de boîtes de vitesses avec le concours de partenaires étrangers. Cette annonce du groupe Etrhb Haddad intervient quelques jours après celui de Ival Algérie qui assemble aujourd'hui des camions Iveco à Boumerdès. Le groupe Ival possède un ambitieux projet de fabrication de camions Iveco de toutes catégories et tous tonnages. Un projet situé à Bouira et qui devrait générer des milliers de postes d'emploi et une grande plus-value pour le secteur automobile en Algérie.