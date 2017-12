Du matériel d'espionnage saisi à l'aéroport international

Les services des douanes ont saisi, avant-hier, du matériel utilisé dans l'espionnage à l'aéroport international Houari- Boumediene d'Alger, selon le journal on-line ALG24 citant des sources sécuritaires. Selon la même source, il s'agit de lampes équipées d'une caméra et d'un micro, utilisées principalement pour espionner, en son et en image des victimes. Des drones civils, toujours considérés en Algérie comme du matériel sensible, ont été également saisis. Un vrai arsenal d'espionnage qui appelle à des questionnements: qui a importé ce matériel et au profit de qui allait-il servir? Une enquête a été ouverte pour découvrir la destination de ce matériel d'espionnage saisi. ALG24 a, en outre, pu se procurer des photos du matériel en question.