Première Ecole nationale des ingénieurs de la ville en 2018

Une Ecole nationale des ingénieurs de la ville, chargée de la formation des cadres du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire (Miclat) dans la gestion urbaine des villes, sera réceptionnée dans le courant de 2018 dans la wilaya de Tlemcen. Cette école, première du genre en Algérie, sera considérée comme un pôle de formation dans le domaine de l'aménagement du territoire. L'école va permettre la formation des cadres dans tous les domaines liés à l'aménagement du territoire et la gestion des affaires locales en matière de planification et de suivi des questions en rapport avec le citoyen, au regard des ramifications diverses de l'environnement urbain. Cette future école, permettra, une fois opérationnelle, de former des compétences dans la gestion administrative, scientifique, ainsi que la gestion technique urbaine de la ville.