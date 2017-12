Un grand dictionnaire de tamazight édité par le HCA

Deux ouvrages fraîchement publiés par le Haut Commissariat à l'amazighité (HCA) sont venus enrichir le paysage livresque de la langue amazighe. Il s'agit du «Grand dictionnaire français-tamazight» de Abdelhafid Idres et d'une traduction de «Les armes de la liberté», Mémoires de Mohamed Boudaoud, dit Si Mansour, membre de l'Armée de Libération nationale (ALN). Le Grand dictionnaire français-tamazight du chercheur indépendant Abdelhafid Idres est, en effet, une édition augmentée d'un dictionnaire qu'il a déjà publié en 2003 avec la collaboration de Rabah Madi. Avec cette nouvelle édition de 65.000 mots, le dictionnaire représente une ressource lexicographique et terminologique assez précieuse dans un contexte où le tamazight, langue officielle depuis l'adoption de la nouvelle Constitution en 2016, est de plus en plus présent au sein des institutions étatiques.