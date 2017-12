Un ouvrage biographique sur Mohamed Tahar Fergani

Pour son premier anniversaire post-mortem, le défunt Mohamed Tahar Fergani sera immortalisé dans un ouvrage retraçant son génie inégalé dans l'improvisation et dont le timbre de voix, alliant chaleur et puissance, finira par impressionner son auditoire le hissant au panthéon du patrimoine culturel national. Doté d'une voix singulière et d'une aura de dimension internationale, le rossignol de Constantine aura marqué plusieurs générations de par son répertoire musical riche et authentique, mais aussi par un parcours atypique qui l'avait conduit à faire différentes activités, dont la broderie et la boxe. Conférant une empreinte indélébile au malouf, il est ainsi devenu un artiste inégalable au destin indissociable de la ville du Vieux Rocher, celle-là même qui l'a vu naître et croître sa passion pour la musique.