La maîtrise de la lecture en hausse partout dans le monde

La maîtrise de la lecture est en hausse partout dans le monde, a indiqué hier le rapport de l'Association internationale pour l'évaluation des acquis scolaires (IEA), affirmant que maîtriser la lecture dès le plus jeune âge a des effets «positifs» sur le long terme. Selon le rapport, 96% des élèves en quatrième année de scolarité obligatoire de plus de 60 systèmes éducatifs se situent au-delà du niveau international du Programme international de recherche en lecture scolaire (Pirls). Le Pirls (Progress in International Reading Literacy) évalue l'apprentissage de la lecture dans différents pays participants, une soixantaine. L'étude a conclu que les bons lecteurs ont un avantage en matière de compétences relatives à l'alphabétisation numérique: 50% des élèves sont jugés «bons», voire «excellents» lecteurs atteignant le point de référence international élevé du Pirl, relevant que les élèves qui sont allés à l'école maternelle pendant au moins trois ans «obtiennent de meilleures performances moyennes».