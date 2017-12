Le 1er bus Hyundai "made in bladi" livré aujourd'hui

Global Motors Industries livrera aujourd'hui des premiers modèles du bus Hyundai Conty produit en Algérie «made in bladi». L'événement se déroulera au niveau du Showroom de Bab Ezzouar. Cet événement marque le début d'une nouvelle ère dans l'industrie automobile en Algérie, ouvrant la voie aux nouvelles perspectives économiques dans la droite ligne de la politique du gouvernement visant à concrétiser les directives du programme initié par Son Excellence Monsieur Abdelaziz Bouteflika, président de la République. Pour rappel le bus Hyundai Conty est un modèle très prisé par les entreprises de transport de personnes et ce pour sa robustesse, sa fiabilité et sa rentabilité économique.