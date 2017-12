Le Salon du cheval ne se tiendra pas à Tiaret

Le wali de Tiaret, Abdeslem Bentouati, a annoncé lundi sa décision de ne pas organiser à l'avenir le Salon national du cheval pour des raisons d'organisation. Lors de la cérémonie d'installation du nouveau président de l'APW, le wali a souligné qu'il a décidé de renoncer à l'organisation d'autres éditions du Salon national du cheval, expliquant que la cause est d'ordre organisationnel et non de financement. «L'organisation d'une telle manifestation ne relève pas uniquement du ressort de la wilaya, mais nécessite une implication de toutes les parties, ayant un lien avec le cheval comme les associations, les fédérations professionnelles et sportives. Toutes les parties doivent jouer leur rôle pour la réussite de l'événement au lieu de tout laisser à la charge du wali», a-t-il précisé.