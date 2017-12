Russie-USA: la guerre médiatique est déclarée

Le ministère russe de la Justice a classé hier neuf médias américains comme «agents de l'étranger», dont la radio Voice of America, après la promulgation par le président Vladimir Poutine d'une loi permettant d'enregistrer des médias sous cette appellation. Les radios Voice of America et Radio Free Europe/Radio Liberty, financées par le Congrès américain, ainsi que sept autres médias qui leur sont affiliés, ont été classés comme «exerçant les fonctions d'un agent étranger», selon un communiqué publié par le ministère de la Justice. Fin novembre, le président Poutine avait promulgué une loi permettant de classer tout média international opérant en Russie sous l'appellation d'«agent de l'étranger» sur décision du ministère de la Justice, en réaction à l'obligation faite à la chaîne russe RT de s'enregistrer sous cette appellation aux Etats-Unis.