Un symposium sur la trans-logistique

Placé sous le haut patronage de Monsieur le ministre des Travaux publics et des Transports, sous le parrainage de Monsieur le ministre du Commerce, le Sittem Symposium international sur la trans-logistique, le transit et l'entreposage des marchandises, le rendez-vous professionnel incontournable de la logistique, revient pour la deuxième année consécutive afin de rassembler les acteurs majeurs de l'économie les 9 et 10 décembre 2017 au Centre international des conférences d'Alger Abdelatif Rahal sous le thème «L'exportation vers le marché africain». Après une première édition plus que réussie, le Sittem dans son édition 2017 vise à réaffirmer.

La volonté affichée par les pouvoirs publics pour enclencher une dynamique qui mériterait donc d'être partagée par nombre de nos opérateurs économiques, convaincus de la nécessité d'aller sur des marchés extérieurs porteurs, notamment ceux de l'Afrique.