L'Algérien consomme 4,5 milliards de litres de boissons

L'Algérie consomme annuellement plus de 4,5 milliards de litres de boissons et autres jus, dont 98% sont produits localement et 2% importés. Selon le président de l'Association algérienne de producteurs de boissons, le secteur est cependant submergé par de nombreux producteurs non identifiés. Depuis deux années, face au grand nombre de producteurs de boissons et jus, il y a une opération d'assainissement et d'identification des vrais producteurs, qui respectent les normes car les pouvoirs publics sont conscients de l'importance du respect de ces normes de production adoptées par l'ensemble des pays producteurs dans le monde. Sur la base des registres du commerce, il y a 1767 producteurs de boissons, alors que l'ONS en répertorie seulement 600. La consommation de sucre en Algérie est de 1,2 million de tonnes par an dont 150.000 tonnes sont utilisées pour la production de jus et sodas.