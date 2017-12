Les receveurs de bus devront avoir une attestation professionnelle

On a pris la triste habitude de voir dans les autobus des adolescents ou des personnes, souvent irrespectueuses, exercer le métier de receveur de bus. Cependant, il semble que la situation va changer. En effet, dans un décret exécutif modifiant et complétant le décret exécutif du 20 décembre 2004, «fixant les conditions de délivrance des autorisations d'exercice des activités de transport routier de personnes et de marchandises», il est introduit un article 6 bis, relatif à cette profession. «Les receveurs doivent justifier d'une formation professionnelle dans le domaine des transports, sanctionnée par une attestation professionnelle de receveur», peut-on lire dans le décret du 15 novembre dernier et paru hier dans le Journal officiel. «Le receveur est tenu de présenter, à toute réquisition des agents habilités, l'attestation professionnelle de receveur», stipule l'article 6 bis. «Les conditions et les modalités de formation des receveurs et le modèle-type de l'attestation professionnelle de receveur, sont définies par arrêté du ministre chargé des transports», lit-on encore.