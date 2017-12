Rude concurrence entre hôtels de luxe pour chiens

Lits douillets, spa, vétérinaire 24h/24 et bières sans alcool importées de Belgique: au Critterati, premier hôtel de luxe pour chiens en Asie du Sud, les toutous agitent leur queue de plaisir. À Gurgaon, ville satellite de New Delhi, saint-bernard, labradors et Lhassa apsos goûtent à des délices dont n'oseraient même pas rêver les 30 millions de chiens errants émaciés que compte l'Inde où on appelle les propriétaires d'animaux des «parents». Le client à quatre pattes a accès à un café, une piscine, des séances de coiffure et des massages ayur-védiques. Avec des suites facturées jusqu'à 70 dollars la nuit, cet hôtel pour chiens est un chenil haut de gamme, au confort bien supérieur à ce que l'on trouve ailleurs. La suite la plus grande offre un lit géant avec une tête de lit recouverte de velours, une télévision et une trappe donnant accès à un balcon privé. À la cafétéria, outre les mets traditionnels comme du poulet avec du riz, les canidés peuvent choisir entre muffins, pancakes et glaces. Qui a dit que nul n'est prophète en son pays?