La Angelina Jolie iranienne a piégé le monde entier!

Une bonne maîtrise de photoshop et des connaissances poussées en techniques de maquillage ont suffi à Sahar Tabar pour faire perdre la boule à tout le monde. La semaine dernière, l'histoire de l'Iranienne de 19 ans avait jeté un froid sur le Web, des médias racontant qu'elle avait subi plus de 50 opérations de chirurgie esthétique pour ressembler à son idole, Angelina Jolie. En consultant son compte Instagram, les internautes avaient alors été pris d'effroi en découvrant son nez en trompette, ses lèvres surdimensionnées, ses pommettes creusées et son allure générale de zombie. La jeune Iranienne a rétabli la vérité. Elle n'a jamais voulu ressembler à personne.