La technoparc d'Oran se fait désirer

Les travaux de réalisation du technoparc de Belgaïd (est d'Oran) seront lancés dès l'obtention des financements nécessaires pour ce projet, auquel le gouvernement accorde une très grande importance, apprend-on auprès de l'Agence nationale de promotion et

de développement des parcs technologiques (Anpt). Toutes les procédures ont été complétées, les cahiers des charges retirés et la sélection des entreprises faites, il reste seulement le déblocage de la somme nécessaire au financement de la réalisation. On attend cet argent pour le début janvier prochain. Mais rien n'est moins sûr. A défaut de se mettre au travail, les cadres de l'Anpt croisent les doigts dans l'espoir de voir leur projet prendre le caractère prioritaire et stratégique. Il faut savoir enfin que le techno-parc d'Oran est censé être implanté sur une superficie de 32 hectares. C'est dire que tout est prêt... manque que les sous.