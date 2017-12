Les Derniers Jedi avant la fin de l'année à Alger

Ils arrivent! Les personnages de la saga principale Star Wars sont de retour avec le 8e épisode: Les Derniers Jedi. La sortie mondiale est prévue pour le 13 décembre prochain. Il devrait être disponible dans les jours qui suivront dans les salles Cosmos, Ibn Zeydoun et Ibn Khaldoun en Digital Cinema Package (DCP). Les Derniers Jedi reprend exactement là où Le Réveil de la Force s'était terminé.

Rey (Daisy Ridley) rencontre Luke Skywalker (Mark Hamill) et entreprend un entraînement spirituel et physique tandis que Kylo Ren (Adam Driver) continue son adoration maladroite pour son défunt grand-père.