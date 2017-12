Vile supercherie pour nuire à l'ambassadeur d'Algérie en France

Dans les réseaux sociaux, une vidéo truquée et diabolique, qui circule à grande échelle, montre la cérémonie d'accueil officiel du président de la République française, Emmanuel Macron, à sa descente d'avion, lors de sa visite de travail et d'amitié

du 6 décembre 2017. Dans cette supercherie, on voit l'ambassadeur désigné d'Algérie en France, Abdelkader Mesdoua, dans la haie d'honneur, dire: «Bienvenue en France, Monsieur le président.» Les mêmes trucages et les mêmes intentions que la fois où des diaboliques ont tenté vainement de s'attaquer à sa vie privée. C'était sans compter sur l'itinéraire sain de ce diplomate aux valeurs connues et reconnues. Selon une source diplomatique bien informée, qui était présente lors de la cérémonie d'accueil, l'ambassadeur Abdelkader Mesdoua a textuellement dit: «Ambassadeur désigné d'Algérie en France, bienvenue Monsieur le président.» Une explication qui met fin à cette manipulation vile et mesquine qui cache en réalité d'autres desseins non dits occultes.