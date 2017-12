Air Algérie bascule aujourd'hui vers le système Amadeus

Air Algérie bascule aujourd'hui vers le nouveau système de réservation Amadeus. Baptisé «Passenger services system», ce système va permettre une gestion automatique de la billetterie, de l'émission des billets, de l'enregistrement, du e-paiement, du service Web et du programme de fidélisation d'Air Algérie. L'autre avantage est une plus grande collaboration entre Air Algérie et les intermédiaires agréés et agences de voyage, et ce, en partageant la même plateforme de réservation de billets et de vente des produits de voyage. A travers le système Amadeus, le transporteur public aérien enregistre une évolution qui «marque un changement stratégique témoignant de la volonté d'Air Algérie d'offrir à ses clients de meilleures prestations de services en optant pour des moyens toujours plus modernes à la pointe de la technologie». Cependant, quelques perturbations pourraient affecter le fonctionnement des systèmes de réservation et d'enregistrement des passagers de la compagnie Air Algérie suite à ce basculement. Ces perturbations interviendraient durant les premiers jours de ce basculement du système de réservation et d'enregistrement des passagers.