Des actions pour la "socialisation" de la langue amazighe

Le Haut Commissariat à l'amazighité (HCA) a élaboré un plan de charges pour ses actions futures prévues en 2018 dont l'objectif principal est la généralisation et la socialisation de la langue amazighe à travers tout le pays. Selon le secrétaire général de cette instance, Si El-Hachemi Assad «Notre plan de charges pour 2018 comporte plusieurs actions visant surtout à généraliser et à socialiser la langue amazighe selon les nouvelles donnes nées de l'officialisation constitutionnelle de cette langue en Algérie». Parmi ces actions, figure notamment le travail pour l'instauration d'abord de l'enseignement de la langue amazighe dans 13 wilayas du pays dont Jijel, où l'enseignement de cette langue nationale et officielle n'existe pas. Assad a annoncé également la création prochaine d'un Centre national de recherche en langue et culture amazighes. Pour ce qui est de l'enseignement supérieur, Hachemi Assad a indiqué que son institution oeuvrerait de façon à généraliser l'expérience des Ecoles nationales supérieures (ENS) où la première a été l'intégration de l'enseignement de la langue amazighe dans l'ENS de Bouzaréah (Alger).