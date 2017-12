Des vêtements israéliens au port d'Alger

Les autorités douanières algériennes ont saisi un navire dans le port d'Alger transportant trois grands conteneurs chargés de vêtements fabriqués en Israël et importés de Chine par une société privée d'Alger, a rapporté le quotidien arabophone Echourouk.

Le journal cite des sources douanières qui ont déclaré qu'elles avaient fouillé les conteneurs après avoir reçu des informations selon lesquelles un importateur privé avait apporté de grandes quantités de vêtements fabriqués par Israël pour les enfants, les hommes et les femmes. Les inspecteurs des douanes ont trouvé des vêtements pour enfants, hommes et femmes, qui avaient été «fabriqués en Israël» dans tous les conteneurs.

Les autorités douanières ont saisi les marchandises mardi et remis le dossier au ministère public, qui a ordonné aux autorités compétentes d'enquêter sur l'affaire.