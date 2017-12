L'Algérie s'occupera de ses déchets hospitaliers

Les déchets hospitaliers constituent un véritable casse-tête, surtout qu'ils sont un risque avéré pour la santé publique. Plusieurs hôpitaux déversent leurs déchets en pleine nature, au lieu de les éliminer correctement, exposant ainsi la vie des citoyens à un imminent risque pour leur santé. Rencontré lors de la première édition du Salon international «Algeria Health» qui se tient au Palais des expositions d'Alger, le professeur à la retraite Soukehal Abdelkrim, spécialiste en épidémiologie, médecine préventive et hygiène, et consultant chez Medicatech, une entreprise spécialisée dans la fabrication, importation, distribution et maintenance de matériel médico-chirurgical, a estimé que «les déchets hospitaliers à risques infectieux sont un réel problème pour les établissements sanitaires et la santé publique en Algérie». Il a fait savoir que «les établissements sanitaires algériens génèrent annuellement environ 36 000 tonnes de déchets hospitaliers».