Le décret de Trump sur l'immigration est entré en vigueur

Le département d'Etat américain a annoncé vendredi qu'il avait commencé à appliquer dans sa totalité le décret de Donald Trump restreignant l'accès du territoire américain aux ressortissants de six pays à majorité musulmane, quatre jours après la décision de la Cour suprême autorisant sa mise en oeuvre pendant que la bataille juridique se poursuit. Le décret présidentiel prévoit un renforcement des mesures de contrôle dans les ambassades et consulats des Etats-Unis et ordonne au département d'Etat et au département de la Sécurité intérieure de limiter l'entrée sur le territoire américain des ressortissants de six pays majoritairement musulmans (Iran, Libye, Somalie, Syrie, Tchad et Yémen) ainsi que de la Corée du Nord et du Venezuela. Le département d'Etat précise qu'aucun visa déjà attribué ne sera révoqué et que les nouvelles mesures restrictives n'ont pas vocation à être permanentes et pourront être levées dès que les pays concernés «coopéreront avec le gouvernement des Etats-Unis pour garantir la sécurité des Américains».