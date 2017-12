A Boumerdès, trois concours pour le Top village, la Top city et la Top école

Trois concours relatifs au meilleur village de Boumerdès (Top village), la meilleure ville (Top city) et la meilleure école (Top school) ont été lancés hier, avec l'entame du dépôt des candidatures pendant sept jours à travers toutes les communes de la wilaya.Cette première édition à Boumerdès est ouverte à tous les quartiers, villages et écoles primaires de la wilaya, dont l'évaluation sera assurée par une commission de wilaya composée de représentants d'associations et de tous les secteurs concernés. Les nouvelles cités d'habitations, les constructions anarchiques et autres chalets n'ouvrent pas droit à la participation à ce concours. Une enveloppe d'un million et demi de DA est prévue pour le meilleur village, contre un million de DA pour la meilleure cité et un demi-million de DA pour la meilleure école.