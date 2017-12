Gare à l'usage excessif du téléphone portable!

Bon ou mauvais pour la santé? Il n'existe pas aujourd'hui de preuve scientifique démontrant que l'usage des téléphones mobiles présente un risque. Cependant, faute d'un recul suffisant, des interrogations subsistent sur les éventuels effets néfastes des radiofréquences. Comme l'explique l'OMS, ce type d'ondes électromagnétiques a pour principale origine les antennes de radio, de télévision, de radar, de téléphones portables ou encore les fours à micro-ondes. Or, certains consommateurs ont un usage intensif des téléphones mobiles, et ce de plus en plus jeunes: 75% des mineurs équipés d'un mobile l'ont été avant 14 ans, selon l'organisation internationale. L'exposition aux ondes électromagnétiques n'a rien d'un phénomène nouveau. Cependant, au cours du XXe siècle, elle a augmenté régulièrement. La question qui fait débat est de savoir si une exposition faible, mais prolongée, comme c'est le cas avec un portable, est susceptible de représenter un danger. Aussi, l'OMS réitère ses mises en garde régulièrement.