La page Facebook de l'ambassade US à Alger submergée par les messages

La page Facebook de l'ambassade des Etats-Unis en Algérie reflète bien les conséquences de la décision du président Donald Trump de transférer l'ambassade des Etats-Unis à El Qods et de reconnaître unilatéralement la Ville sainte comme capitale d'Israël. Depuis mercredi dernier, cette page de l'ambassade US à Alger est submergée par des messages de contestation de la décision de la Maison-Blanche, postés par des internautes algériens. Des centaines de messages écrits en arabe, français et anglais et dénonçant la décision de la Maison-Blanche sont postés sur toutes les publications de l'ambassade. En plus des messages écrits, des internautes postent aussi des dessins et des photos d'El Qods et d'autres du président américain, tourné en dérision. Certains messages postés appellent les Algériens à boycotter toutes les activités de l'ambassade des USA, notamment les programmes d'échanges et de formations destinés aux jeunes et étudiants. Des appels qui concernent aussi le programme Green Card Lottery.