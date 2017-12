Les prédictions de Nostradamus pour 2018

À l'approche de 2018, beaucoup de gens s'interrogent sur les prophéties du célèbre devin français Michel de Nostradamus. Le devin nous annonce une nouvelle guerre mondiale, la disparition d'Israël, dont l'élection de Trump serait le déclencheur et des catastrophes naturelles. Selon le site Liban 24, le site des prédictions du célèbre devin Nostradamus a publié les prophéties les plus importantes pour 2018, dont il a pu déchiffrer les énigmes. On s'attendrait à des événements terribles qui pourraient changer la face du monde. Nostradamus a également parlé «de catastrophes climatiques, de tempêtes et de cyclones qui se produiront en Chine, au Japon et en Australie, et la Russie connaîtra des tremblements de terre», rappelle le site. Selon ses prédictions, il y aura un problème dans l'économie mondiale: «Les riches meurent plus d'une fois.» «Les rayons du Soleil brûleront la Terre, le ciel s'ouvrira et les champs brûleront de chaleur», a-t-il écrit. «Selon certains experts, ce texte est un avertissement contre la destruction des forêts tropicales et l'expansion du trou dans la couche d'ozone», déduit le site.