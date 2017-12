Les soldes débuteront le 18 janvier à Alger

La direction du commerce de la wilaya d'Alger a annoncé via son site électronique que les soldes d'hiver pour l'année 2018, auront lieu du 18 janvier au 28 février 2018, et celles d'été du 21 juillet au 31 août. En effet, l'objectif des soldes est de permettre aux commerçants de promouvoir leurs activités et de donner au consommateur la possibilité d'acheter divers produits et d'obtenir des services multiples à faibles coûts. D'autre part, les mêmes services ont lancé un appel à tous les opérateurs économiques désirant pratiquer la vente au rabais au titre de la période hivernale de déposer leurs dossiers de demandes au niveau de la direction du commerce.