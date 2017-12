Mohamed, prénom le plus donné aux nouveau-nés au Royaume-Uni

Le prénom le plus donné ces dernières années au Royaume-Uni n'est pas celui du Bureau de la statistique nationale britannique. Le classement des prénoms les plus donnés est chaque année très commenté dans les pays occidentaux. Le Bureau de la statistique nationale du Royaume-Uni a récemment publié les dernières données relatives aux prénoms des bébés nés au cours de l'année 2016 en Angleterre et au Pays de Galles. Il précise: «Oliver reste le prénom le plus populaire donné aux garçons en Angleterre et au Pays de Galles en 2016.»Mais ce n'est pas tout à fait exact. Le plus commun - et de loin -, c'est Muhammad, explique Quartz. Mohamed est un prénom qui a plusieurs orthographes. En regardant le top 10 des prénoms en Angleterre et au Pays de Galles, on trouve Muhammad en 8e position, avec 3 908 naissances l'an dernier. Derrière Harry, George, Jack, Jacob, Noah et Charlie. Mais si l'on se penche sur le top 100, on trouvera Mohammed à la 31e place et Mohammad à la 68e. Le total donne 7 084, loin devant les 6 623 Oliver. Et encore, on ne prend pas en compte les nombreuses autres variantes orthographiques.