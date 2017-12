Une virée des futurs archéologues au site des Zirides

Une virée touristique a été organisée samedi dernier au site de l'ancienne capitale des Zirides, Achir, dans la commune de Kef-Lakhdar, à

88 km au sud-est de Médéa, au profit d'enseignants et d'étudiants en archéologie de l'université Yahia Farès de Médéa, sur initiative de la direction du Musée régional des arts et des traditions populaires. Cette visite, encadrée par archéologues issus de l'Institut d'archéologie d'Alger et l'Office national de gestion et d'exploitation du patrimoine culturel protégé, permettra à ce groupe de faire une immersion dans les profondeurs de l'histoire de la région, en particulier l'époque ayant marqué le début d'édification des premières grandes villes au niveau du Maghreb. L'occasion sera également mise à profit par les futures diplômés d'archéologie pour parfaire leurs connaissances, tant au plan historique que technique, sur les différentes phases de construction de la première capitale de l'ère Fatimide en Algérie, qui aboutira, quelques années plus tard, à la fondation par les Senhadjas, alliés fidèles des Fatimides, de deux autres villes, situées respectivement à Miliana, et Mezghena, au nord-est de Médéa.