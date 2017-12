Amawal ameqran: 65 000 mots Tamazight traduit en français

Il aura fallu plus de 20 ans de recherches et de travaux acharnés à Abdelhafid Idres et ses collaborateurs pour achever le plus grand dictionnaire universel bilingue Tamazight-Français - Français-Tamazight. Cet ouvrage de 1 600 pages propose au lecteur plus de 65 400 mots. Mais l'originalité de cette oeuvre se situe dans l'illustration, elle consiste à mettre à chaque tête de lettre la photo et la biographie d'une personnalité ayant travaillé pour la culture berbère. Par exemple, vous ouvrez le dictionnaire à la lettre F, vous trouverez Mouloud Feraoun avec sa photo et sa biographie. Si vous ouvrez le dictionnaire à la lettre M par exemple, vous trouverez Mouloud Mammeri... etc. Un outil donc de référence contenant presque l'ensemble des mots de la langue amazighe qui devrait permettre un peu mieux le rayonnement de la culture berbère.