Le "vivre ensemble", une idée algérienne adoptée par l'ONU

L'Assemblée générale des Nations unies et à l'initiative de l'Algérie a adopté vendredi à l'unanimité une résolution par laquelle elle proclame le 16 mai Journée internationale du vivre ensemble en paix. Cette démarche algérienne qui s'inscrit dans le cadre des efforts de promotion des valeurs de la culture de la paix et de la réconciliation au niveau international, a été parrainée par plus d'une centaine d'Etats membres de l'ONU, et vise à mobiliser les efforts de la communauté internationale en faveur de la paix, de la tolérance, de l'inclusion, de la compréhension et de la fraternité, précise la Mission permanente de l'Algérie auprès de l'ONU. La célébration annuelle de cette Journée internationale par les Etats, les Nations unies, les organisations internationales et régionales, la société civile et les particuliers, sera l'occasion pour tous d'exprimer le désir de vivre et d'agir ensemble, unis dans la différence et dans la diversité, en vue de bâtir un monde de paix, de solidarité et d'harmonie.