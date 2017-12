Le pont de la baie d'Alger est à l'étude

Le pont destiné à relier les deux caps de la baie d'Alger et qui a fait le buzz sur Internet, n'est pas une vue de l'esprit. Le projet a été effectivement proposé à la wilaya d'Alger. Il serait même réalisable, affirme-t-on de bonne source. L'option d'en faire un trajet payant augmente ses chances de réalisation, puisqu'il est destiné à être rentable. Le projet est à l'étude souligne-t-on de même source et la formule projet public-privé (PPP), devrait être sur la table. Il a eu même des propositions de grands groupes étrangers, très intéressés par mettre pareille réalisation sur leur CV. Cela dit, il y a lieu de souligner qu'en plus du fameux pont, le Plan «Alger 2035», prévoit quelque 220 projets dans divers domaines, dont des hôtels, des lycées privés, des espaces de divertissement et de repos, ainsi que des espaces verts au profit des citoyens et qui devront améliorer les conditions de vie du citoyen et conférer à la capitale davantage de progrès et de prospérité.