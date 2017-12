Ould Abbès: "Je m'interdis de m'attaquer aux personnes"

Le secrétaire général du FLN, Djamel Ould Abbès, a affirmé qu'il n' est pas de nature à blesser la susceptibilité des gens et qu'il s'interdit de s'attaquer à des personnes même s'il critique leur politique et à plus forte raison quand ils ont été des responsables du FLN.

Aussi, avance-t-il que dans son entretien paru hier, dans L'Expression, une coquille malencontreuse pouvait froisser un ancien dirigeant du parti. Il affirmait bien qu' «il a hérité d'un parti sclérosé bien avant les années de gestion de Belkhadem».

Le secrétaire général du parti majoritaire estime que la situation politique exige l'apaisement et la sérénité, non seulement au sein du FLN, mais de toute la classe politique nationale.