14 000 demandes d'accès au foncier industriel rejetées

Les services de l'Anref (Agence nationale d'intermédiation et de régulation foncière) ont rendu public un premier bilan de la réforme de la gestion du foncier industriel. Selon cette agence, depuis l'entrée en vigueur des nouvelles mesures concernant le foncier industriel en 2016, plus de 21.000 dossiers ont été déposés au niveau des wilayas. Toutefois, les demandes satisfaites ont été faibles par rapport aux demandes exprimées. En effet, sur les 21000 dossiers reçus, seuls 6510 ont été acceptés, dont plus de 3 200 projets industriels, soit 31%, contre 14 490 rejetés, ce qui représente 69% du nombre total. L'Aniref explique également dans sa note-bilan que «les concessions ont connu une très grande avancée, avec plus de 3.100 lots alloués, totalisant 2.700 ha».