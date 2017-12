L'hiver est là, la Dgsn prend les devants

La direction générale de la Sûreté nationale s'est prise cette année à temps pour prévenir contre les accidents de la route qui surviennent à cause des conditions météorologiques. C'est ainsi qu'une campagne de sensibilisation a été lancée en direction des automobilistes. Les agents de la police rappellent aux usagers de la route certaines précautions qui peuvent paraître futiles, mais qui ont leur importance. A ce propos, la Dgsn souligne la nécessité de vérifier les pneus, l'éclairage, l'état des freins et la batterie, outre la conduite à une vitesse permettant de maîtriser le véhicule, le respect de la distance de sécurité et l'utilisation de l'éclairage par temps de pluie ou de neige pour permettre aux autres conducteurs de voir le véhicule. Enfin, autant de réflexes qui peuvent sauver des vies.