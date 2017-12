Les Américains pensent leur société plus corrompue depuis Trump

Les Américains estiment que leur société est bien plus corrompue qu'elle ne l'était depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, selon une étude publiée hier. Près de six personnes sur 10 interrogées jugent que les faits de corruption ont augmenté lors des 12 derniers mois, contre environ trois sur 10 en janvier 2016, selon l'association Transparency International. La corruption est un problème endémique à la Maison-Blanche pour 44% des Américains interrogés, un chiffre en augmentation de 8 points. Et le Congrès est le plus fréquemment cité comme étant corrompu, selon la même étude. Alors que la moitié des sondés estimaient en 2016 que le gouvernement échouait dans sa lutte contre la corruption, ils sont désormais 70% à penser ainsi.