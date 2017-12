Musée de la mémoire: plus de 80 000 visiteurs!

Le musée de la mémoire au parc de la Concorde civile de Ben Aknoun, Alger, a accueilli, depuis son ouverture il y a trois ans, plus de 80 000 visiteurs, des écoliers et des étudiants pour la plupart, a affirmé hier la directrice du musée, Salima Thabet. Le musée, qui s'étend sur une surface de près de 3000 m2, propose des champs thématiques sur différentes étapes de l'Histoire depuis le début de l'occupation française, soutenus par des supports documentaires et matériels permettant au visiteur de parcourir l'Histoire au moyen des technologies modernes, ajoute Salima Thabet. Les hauts faits d'armes et les moments de gloire de la guerre de Libération nationale, mais également la prison de Barberousse, les chambres de torture, les lieux macabres où ont été commis les crimes contre les Algériens sont autant de faits relatés et illustrés dans ce musée. L'accès à cette exposition est gratuit et ouvert au public tous les jours de la semaine, sauf le dimanche, a rappelé Salima Thabet qui invite les familles à s'y rendre.