Qui a dit que les montagnes étaient stériles?

Les zones montagneuses contribuent de 17 à 18% à la production agricole nationale. Représentant seulement 4% du territoire national et 20% de la superficie dans le nord du pays

avec 1,7 million d'hectares utiles à l'agriculture, elles sont habitées par 7 millions d'Algériens. Le gouvernement a déjà dépensé 200 milliards pour le développement des zones montagneuses avec la réalisation de 30 000 habitations rurales, l'ouverture de pistes, l'alimentation en eau potable, en gaz, en électricité et l'aménagement rural. C'est dire que cette partie du pays constitue un véritable réservoir de croissance pour l'économie du pays d'autant plus que ce qui sort de nos montagnes ne peut être obtenu qu'au prix d'un grand effort humain. On est très loin du registre de la rente.