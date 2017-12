Trois millions d'Algériens alphabétisés

La stratégie nationale de lutte contre l'analphabétisme, mise en pratique depuis 2007, a permis de délivrer 2,9 millions de personnes au niveau national de l'illettrisme, a indiqué à Oran le directeur de l'Office national d'analphabétisation et d'enseignement des adultes (Onaea).En marge d'un Séminaire national sur la nouvelle approche d'alphabétisation en Algérie, Kamel Kherbouche a souligné que la stratégie nationale de lutte contre l'analphabétisme lancée en 2007 sur la base du programme du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a profité à 2 900 millions d'apprenants au niveau national et a été dotée des moyens matériels et financiers nécessaires.Le taux d'analphabètes en Algérie est estimé actuellement à 10,16% contre 22,3% en 2008. «Nous comptons réduire ce taux au plus bas possible avec la participation de tous», a déclaré le directeur de l'office.Le même responsable a indiqué que les pré-inscriptions des apprenants des classes d'alphabétisation cette année font état de 489 000 inscrits au niveau national.