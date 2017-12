Bonne nouvelle pour les Algériens à l'étranger

Bonne nouvelle pour les Algériens à l'étranger. Ils peuvent désormais demander leur certificat de capacité pour les formalités de changement de leur permis de conduire algérien sans l'attestation consulaire délivrée par le ministère des Affaires étrangères. «Dans le cadre de la facilitation des démarches administratives engagées par le ministère de l'Intérieur en faveur des citoyens et citoyennes établis à l'étranger, l'ensemble des demandeurs de certificat de capacité pour les formalités d'échange de leurs permis de conduire en permis étranger peut désormais demander son certificat de capacité sans avoir à produire l'attestation consulaire délivrée par les services de l'administration centrale du ministère des Affaires étrangères»,est-il écrit dans un communiqué qui ajoute qu'une instruction a été adressée, le 2 novembre 2017, aux walis, walis délégués, chefs de daïras et présidents d'APC. En vertu de cette instruction, les Algériens résidents à l'étranger peuvent se faire remettre en main propre leur certificat de capacité auprès des administrations locales concernées et ont la possibilité de mandater une personne de leur choix pour récupérer le certificat, munie d'une procuration établie par un consulat.