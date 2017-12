L'euro au plus haut avec les fêtes de fin d'année?

Cédé à 203 DA en novembre dernier, l'euro poursuit une courbe ascendante pour se situer à 210 DA pour un euro, soit 210 000 DA les 100 euros. Une progression qui, à l'approche de la fin de l'année, avec les vacances d'hiver et les fêtes traditionnelles, est loin de se tasser. En prévision du rush habituel vers la Tunisie pour un grand nombre de familles algériennes, il est probable que la forte demande exerce une nouvelle pression à la hausse de sorte que la pratique de la revente des allocations touristiques connaisse un pic particulier depuis quelques jours. Plusieurs facteurs contribuent à cet envol, les départs à l'étranger n'étant pas que touristiques car il y a les commerçants, les étudiants et les éternels adeptes de l'import-import qui persistent à alimenter les marchés de l'informel en produits «made in Taïwan» plus ou moins contrôlés.