Un nouveau grand barrage pour Constantine

Les travaux de réalisation d'un nouveau barrage d'une capacité de

120 millions m3 dans la wilaya de Constantine seront lancés en 2018,

selon l'Agence de bassin hydrographique Constantinois- Seybouse- Mellegue. Cette nouvelle infrastructure hydraulique à réaliser dans la région de Béni Hmidène devra permettre une totale sécurisation en matière d'alimentation en eau potable dans toute la région nord de la wilaya (Didouche Mourad et Zighoud-Youcef en particulier). Des responsables de l'Agence nationale des barrages et transferts (Anbt) s'y sont rendus pour arrêter les mesures à entreprendre en vue du lancement du projet «dans les meilleurs délais». Un projet de renforcement des capacités de la station de pompage de la commune de Hamma Bouziane, par la réalisation d'une nouvelle pompe, a été également prévue. La réalisation de près de 120 km de nouvelles conduites, d'une dizaine de réservoirs et de 10 stations de pompage et de deux stations de traitement des eaux figurent parmi les principales opérations au menu du plan de développement local du secteur.